Sırrı Süreyya Önder: Kendimi ihbar ediyorum

T24- Bağımsız milletvekili adaylarından Sırrı Süreyya Önder, YSK'nın veto kararını eleştirirken bir çelişkiye dikkat çekti. Neden aynı durumda oldukları Ertuğrul Kürkçü'nün veto edilip kendisinin edilmediğini soran Önder şunları söyledi:



"Ertuğrul Kürkçü ile ben aynı yasa maddesinden ceza aldık. 12 Eylül döneminde devlete karşı işlenmiş suçlardan. İkimiz de hüküm giydik. İnfazımızı tamamladık. Kendimi buradan ihbar ediyorum. Ben ömür boyu kamu haklarından mahrum edildim. Ayrıca mahkemeye gidip 'memnu hakların iadesi için' falan bir karar da aldırmadım. Bu bana zul gelir. Şimdi soruyorum tıpatıp aynı durumdayız. Hatta Kürkçü affa uğramış ben de o da yok. Nasıl oluyor da Ertuğrul Kürkçü'nün milletvekili adaylığı veto ediliyor da benimki edilmiyor? Var mı bunu bana izah edecek? Şu nedenle mi acaba. Kürkçü'nün aday olduğu yer Mersin. Geçen seçimde Mersin'de neler olduğunu da hatırlıyoruz. Keza Kışanak'ın durumu. Yasalar izin vermiş ki bu insan yıllarca milletvekilliği yapmış. Sonra nasıl olduysa dün farkedilmiş ki kızlık soyadıyla bir suç kaydı var. Devlete karşı işlenmiş suç.. Böyle deyince vatandaş ürkmesin. O suç nedir, izinsiz gösteriye katılmak. Benim fikrim şudur. Bu veto edilen bu 12 arkadaş seçime girmiyorsa ben de girmek istemiyorum."

