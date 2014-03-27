Sırrı Süreyya Önder ile Enver Aysever Twitter'da birbirine girdi

Gazeteci Enver Aysever, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından HDP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sırrı Süreyya Önder'in kendisine, ailesine ve annesine ağır küfürler ettiğini iddia etti. Sırrı Süreyya Önder ise, “Aysever'i arayıp hak ettiği her şeyi söyledim. Kimsenin anasına sövmem” dedi.

Aysever Twitter hesabından, Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'ya giden heyet içinde olan isimler arasında bulunduğuna ve Abdullah Öcalan'ın mesajlarını duyurmasına gönderme yapan "Postacı Sırrı demokrat değil mi?", "İstanbul un truva atı kim?" tweetlerini attı.

Aysever bu tweetlerinin ardından Sırrı Süreyya Önder'in kendisini aradığını belirterek şunları yazdı:

"az önce arayıp çok ağır küfürler etti. Bana, aileme, anneme küfür etti. Kamuoyuna duyururum."

Önder'den yanıt

HDP İstanbul Büyükşehir Belediye eş başkan adayı Sırrı Süreyya Önder, Aysever'in tweetlerine yine aynı yöntemle Twitter'dan şu yanıtları verdi:

“Bu ibişlerin barışı ve eşitliği sindirmesi imkânsız. İnsanlığa kattıkları tek eserleri vardır onu da sifonu çekerken kendileri görürler.

Sn. Sarıgül'ün adaylığı kesinleştiğinde söylediklerini yazmaya terbiyem el vermez. Bu nevzuhur ibişler siyaset arenasını boş sanıyorlar.

Aysever CHP’deki yerini beğenmediğinde Sn. Kılıçdaroğlu'na söylediklerini hatırladıkça da kızarıyorum.

Barışın postacısı da olurum. Uğruna canımı da veririm. Bugün sevdiklerime yarın sövmem.

Aysever'in ırkçı söylemleri halen arşivlerde duruyor. Bana "abi abi" diye yaltaklanmaları da kulağımda.

Aysever'i arayıp hak ettiği her şeyi söyledim. Kimsenin anasına sövmem. Mahkemeye veriyorum, ona da aynı yöntemi öneriyorum.

Biz Suriye dahil bu hükümetin bütün savaş operasyonlarına karşı canlı kalkan oluruz. Bu ibişler sadece vah vah der ellerini oğuştururlar."