Sırrı Süreyya Önder, ikinci yıl dönümünde Dolmabahçe fotoğrafını anlattı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çözüm süreci kapsamında 28 Şubat 2015’te hükümet ve İmralı heyeti arasında düzenlenen fakat daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından “Haberim yok, doğru bulmuyorum” denilerek reddedilen Dolmabahçe Mütabakatı’nın yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Önder, Dolmabahçe fotoğrafını hatırlattı ve FARC ile Kolombiya Hükümeti arasında savaşı sona erdiren tarihi barış anlaşmasının fotoğrafına atıfta bulunarak, “Bir adım sonrası hatta daha da netleştireyim bir hafta sonrası Kolombiya’daki fotoğraf olacaktı” dedi.

Gazete Karınca’dan Çağdaş Kaplan’a konuşan Önder’in Dolmabahçe fotoğrafıyla ilgili açıklaması şöyle:

O fotoğraf Türkiye tarihinde bir ilkti. İkinci defa tekrarlanacaktır o fotoğraf, o da Kolombiya’daki gibi nihayi barışla gerçekleşecek olan bir fotoğraftır. O zamana kadar o fotoğraf rafa kaldırılmış bir fotoğraftır. Ama bizi ilgilendiren yanı Türkiye tarihinde ilk defa bu devlete itiraz eden, statükoya itiraz eden ve bu uğurda 40 yıldır bu itirazını canlı tutan bir siyaset, devletle masaya oturdu ve birlikte bir deklarasyonu bütün dünyayla paylaştı. Onun bir adım sonrası Kolombiya’daki fotoğraf olacaktı. Bir adım sonrası. Daha da netleştireyim bir hafta sonrası. Ama başta söylediğimiz nedenlerden dolayı olmadı.

Bugün umutsuz gibi gözüken, ‘Ne yapacağız, galiba bunlar hiç gitmeyecek’ ya da “Galiba bu savaş hiç bitmeyecek” duygusuna kapılan her insanın o fotoğrafı hatırlaması gerektiğini düşünüyorum. Düşünün ki ondan iki sene önce de KCK operasyonları yapılıyordu ve bugünkünden çok da beri olmayan ağır şartlar altında yaşanıyordu. Roboski bombalanmıştı, dokunulmazlık dosyalarımız temayüller değiştirilerek Meclis’in gündemine alınmıştı, yine idam tartışmaları yapılıyordu. O şartların içinden biz iki yıl içinde Dolmabahçe fotoğrafını çıkarttık.

Süreç bozulduğu anda ve o resimdeki hükümet kanadındaki aktörlerin tümü konumlarını muhafaza ederken şöyle bir demeç vermiştim: ‘Bu fotoğraftaki tüm iktidar aktörleri tasfiye edilecektir” diye. Tarih beni haklı çıkarttı. O fotoğrafta hükümet adına yer alan hiç kimse eski konumunda değil. Ne Ala ne Akdoğan ne Mahir bey. Hepsi tasfiye edildi. İktidar o fotoğrafı unutturmak istiyor. Mümkün olsa tüm kayıtlardan silecekler ama halkın hafızasına ve gönlüne kazındı o fotoğraf.

O fotoğraf başarılı olsaydı bugün orada önerilen anayasayı konuşuyor olacaktık. O fotoğraf silinmek istendiği için orada ne varsa onun karşıtı yapılıyor. Bütün süreç Dolmabahçe Mutabakatı’na karşı açılmış bir savaş olarak da okunabilir.

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