Sırrı Süreyya Önder: Hoşça kalın

T24 - BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekili adaylarından Sırrı Süreyya Önder, 17 Ekim'de başladığı Radikal serüvenine bir noktalı virgül koydu ve köşesinden okurlarına veda etti.



Önder'in Radikal gazetesinde "Hoşça kalın" başlığı ile yayımlanan veda yazısı (14 Nisan 2011) şöyle:





Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku, hayatımın en onur verici teklifini yaptı.

İstanbul 2. Bölge’den bağımsız milletvekili adaylığını üstlendim.

Bugüne kadar her ne yaptım ise seçilirsem Meclis’te de aynısını yapmak üzere yola koyulduk.

Ortak adayların ismini yan yana koyduğunuzda, barış isteği ve iradesinin gücünü görebilirsiniz.

Bir de ortaklaşma niyet ve kararlılığını...

Barışa, özgürlüğe ve ortak yaşama giden güvenli bir koridor oluşturmak tarihsel bir görevdir.

Kuyu zannedildiği kadar derin değil ama ip kısa kalmaktadır.

Barıştan ve kardeşlikten yana bir çözüm isteyenler, kendilerini ekleyerek kısa olan ipi uzatmak zorundadırlar.

Giderayak uzun bir manifesto yazmak değil niyetim.

Düzenli yazmayacağım ama bir diyeceğim olursa Radikal’in yorum sayfalarında okuyabilirsiniz.

Öncelikle medyada, güvenlerini ve desteklerini açıkça beyan ederek sorumluluğumu hatırlatanları ve hatırlattıklarını hiç unutmayacağım.

Vebalimi alanlar da var... Böyle yaparak yükümü hafiflettiklerini kabul ediyorum.

Son teşekkürüm bütün Radikal ailesine...

Zatınıza hoşça bakın, sağlıcakla kalın.





