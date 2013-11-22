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Sırrı Süreyya Önder Genel Kurulu’a kot pantolonla ve kravatsız girdi

Önder: Uyarı olmadı. İşim olduğu için girdim, hallettim, çıktım

22 Kasım 2013 07:48

HDP İstanbul milletvekili Sırrı Süreyya Önder TBMM Genel Kurulu’na kot pantolonla ve kravatsız olarak girdi.

Başbakan tarafından açıklanan demokratikleşme paketi kapsamındaki düzenlemeyle başörtülü vekillerin Genel Kurul’a girmesinin önündeki engel kalkmış; ardından yapılan İçtüzük düzenlemesiyle kadın milletvekillerinin pantolon giymesinin önündeki engel de kaldırılmıştı.

Radikal'den Tarık Işık'ın haberBu gelişmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nda bir tabu daha devrildi ve HDP’li Sırrı Süreyya Önder Genel Kurul salonuna, İçtüzük’te erkek milletvekilleri için belirtilen kılık kıyafet zorunluluğuna aykırı olarak, kot pantolonla ve kravatsız olarak girdi.

Milliyet'te yer alan habere göre Genel Kurul Salonu’nda yalnızca 15 dakika kaldığını ifade eden Önder, kravatının olmadığını ve kot pantolonlu olduğunu kaydetti. Kıyafetiyle ilgili kendisine uyarı gelmediğini belirten Önder, “Uyarı olmadı. İşim olduğu için girdim, hallettim, çıktım” dedi.

 

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