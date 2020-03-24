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Sırrı Süreyya Önder'den 'yargı paketi' çağrısı: Bu yanlıştan acilen dönülmeli

24 Mart 2020 22:51

HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP'nin infaz düzenlemesini de içeren 3'üncü Yargı Paketi'ni geri çekmesini istedi. Önder, "Yeni infaz düzenlemesinde ayrımcılık ve eşitsizlik katlanarak artmaktadır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Henüz vakit varken bu yanlıştan acilen dönülmelidir" dedi.      

HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, AKP'nin infaz düzenlemesini de içeren 3’üncü Yargı Paketi’ni eleştirdiği bir videoyu sosyal medyada yayınladı.
 
Yeni infaz düzenlemesinin ayrımcılık ve eşitsizliği artıracağı uyarısında bulunan Önder şu ifadeleri kullandı:
 
“Ülkemizdeki infaz hukuku baştan ayağı düşman hukuku anlayışıyla bezenmiş ve muhalifler söz konusu olduğunda zalimane uygulamalar bütünden ibaret bir şey olmuştur. Bugün bunun böyle olması yetmezmiş gibi getirilen yeni infaz düzenlemesinde bu ayrımcılık ve eşitsizlik katlanarak artmaktadır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Henüz vakit varken bu yanlıştan acilen dönülmelidir.” 
 
 
 
 

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