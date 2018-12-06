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Sırrı Süreyya Önder, cezaevine konuldu

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL 26

06 Aralık 2018 16:09

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İSTANBUL 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan 3,5 yıl hapis cezasına çarptırdığı HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kocaeli Adliyesi\'ne geldi. İşlemlerinin ardından Önder, cezasını çekmek için Kocaeli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin \'Terör örgütü propagandası yapma\' suçundan hakkında 3,5 yıl hapis cezası verdiği HDP Ankara eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bugün Kocaeli Adliyesi\'ne geldi. Sırrı Süreyya Önder, İnfaz Savcılığı\'ndaki işlemlerin ardından Kandıra\'da bulunan Kocaeli F Tipi Cezaevi\'ne konuldu. Sırrı Süreyya Önder cezaevine girerken, \"Ne sarf ettiysek, arkasındayız. Bütün dostlara selam. Barış ve demokrasi kazanacak\" diyerek zafer işareti yaptı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı\'nda alınan bilgiye göre Sırrı Süreyya Önder\'in yasal cezai indirimler uygulanmak suretiyle cezaevinde geçireceği süre dikkate alındığında, koşullu salıverilme tarihinin 19 Temmuz 2021, hak ederek tahliye tarihinin ise 3 Haziran 2022 olduğu belirtildi.

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