Sırrı Süreyya Önder: Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum

T24

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasından aldığı 3 yıl 6 ay hapis cezasını onanmasının ardından 6 Aralık’ta cezasını çekmek üzere Kandıra'daki F Tipi cezaevine teslim olan eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dışarıya ilk mesajını CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’yla gönderdi.

Önder’i Kandıra F Tipi Cezaevi’nde ziyaret eden Bekaroğlu, görüşme sonrasında kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu notu iletti:

”Barıştan başka bir şey istemedim, bedeli mahpusluksa ödüyorum, sevenlere de sövenlere de selam olsun.”

Bekaroğlu, paylaşımının sonuna da “Sevgili Önder ‘terör nitelikli mahkum’ olarak yatıyor ama herkes biliyor ki o şiddetten uzaktır, barış insanıdır” notunu düştü.

Ne olmuştu?

7 Eylül'de İstanbul'daki ağır ceza mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay, sanık Sırrı Süreyya Önder'i de aynı suçtan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Demirtaş ve Önder'in avukatları cezaya itiraz etmiş, dava dosyası incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesine gönderilmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan Demirtaş'a verilen 4 yıl 8 ay, Önder'e verilen 3 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Oybirliği ile alınan karar doğrultusunda sanıklar Demirtaş ve Önder'in cezaları kesinleşmişti.