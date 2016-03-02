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Sırrı Süreyya Önder: Ameliyat geçirdim

“Geçmiş olsun dileğini ileten ve iletmeyen bütün arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum”

02 Mart 2016 17:51

TBMM'de bir süredir görünmeyen HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Bütçe görüşmelerinde kürsüde konuşan Önder, “Geçmiş olsun dileğini ileten ve iletmeyen bütün arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum” deyince şaşıran milletvekilleri "Neyiniz vardı bilemedik” dedi.  

Önder, milletvekillerine, “Bir rahatsızlığım vardı, ameliyat geçirdim” diye yanıt verdi. Herkese teşekkür eden Önder daha sonra konuşmasına, “Muayeneye gelmedik, şimdi ülkeyi muayene masasına yatıracağız, oradan başlayalım” diyerek başladı.

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