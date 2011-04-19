Sırrı Süreyya Önder: Alsınlar meclislerini...

T24 - BDP'nin adaylarından Önder, YSK'nın adaylık iptal kararını değerlendirdi: Alsınlar meclislerini ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bakalım nasıl siyaset ve hangi meşruiyetle yapacaklarmış...



YSK’nın BDP’nin desteklediği 7 milletvekili adayıyla ilgili aldığı 'adaylık iptal' kararını, Sırrı Sürayya Önder NTV’de değerlendirdi.

"Fırıncıya söyleyin ekmek de vermesin" diyen Önder, "Bu nedir kardeşim. Yıllarca baraj ve tutuklama de; her fırsatta milyonlarca insanın oyunu Meclis’e yansıtmamak için elinden geleni yap, sonra da 'dağdan insin siyaset yapsın' de. Bu yalanı millet yutar diyorsunuz..." dedi.

Önder, "İttifak oturur, düşünür ve karar verir. Ne derlerse ona uyarız” şeklinde konuştu.

Bu kararın ardından, BDP’nin desteklediği bağımsız adayların seçime girip giömemesi noktasında ‘kişsel fikrim şudur’ diyen Önder şöyle devam etti:



"Alsınlar meclislerini..."

"Bu irade kesintili olarak Meclis’e yansıyacaksa hiç gitmeyiz. Siyaset yapmanın meşru zemini sadece Meclis değldir. Alsınlar meclislerini ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bakalım nasıl siyaset ve hangi meşruiyetle yapacaklarmış. Bu benim kişisel fikrim. İttifak oturur, düşünür ve karar verir. Ne derlerse ona uyarız.”



"Bugünü unutmasınlar"

Önder, bu kararın bölgede siyasi dengelerini nasıl etkileyeceği ve yeniden bir çatışma ortamına neden olup olmayacağı konusunda, "Allah bu millete savaşı göstermesin. Ondan sonra 'biz nerede yanlış yaptık' diye düşüneceklerse, bugünü unutmasınlar. Bugünün tarihini bir kenarıya yazın. Ama savaş olmaz, niye olsun. Diyarbakır’ın Urfa’nın Mardin’in Hakkari’nin meydanlarında bu millet taşa, sopaya, gaza, bombaya karşı elini kaldırmadan oturuyor . Ne edeceksin, imha mı edeceksin..." şeklinde konuştu.



