Sırrı Sakık'tan PKK'ya: Bize alan açın

Ağrı Belediye Başkanı DBP’li Sırrı Sakık, YPG’li Ragıp Yıldız’ın cenaze töreninde “Ben buradan hükümete sesleniyorum; Ellerinizi çekin tetiklerden. PKK’ya sesleniyorum; bize yeni alanlar açın. Ölümden hayatlar doğurmayın bize” dedi.

Vatan Gazetesi’nde yer alan haber göre; Suriye’de IŞİD’le girilen çatışmada hayatını kaybeden YPG’li Ragıp Yıldız (24) memleketi Ağrı’nın Patnos ilçesinde toprağa verildi. Cenazeye katılan Ağrı Belediye Başkanı DBP’li Sırrı Sakık şöyle konuştu:

"Artık ölüm haberleri yüreğimizi dağlıyor. Biz acının arasına ayrım koymayız. Ben buradan hükümete sesleniyorum; Ellerinizi çekin tetiklerden. PKK’ya sesleniyorum; bize yeni alanlar açın. Ölümden hayatlar doğurmayın bize. Bu topraklar ölüme ve kana doydu. Bakın biz her gün ölümle karşılaşıyoruz. Bu topraklarda ölüm kokusu var. Gittiğimiz her yerde kan var, kan kokusu var. Artık bıktık kan ve ölüm görmek istemiyoruz. Müzakere, silahların susmasıdır.”