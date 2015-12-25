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Sırrı Sakık’a "silahlı tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme, Sakık'ın 5 yıl boyunca denetimde tutulmasına karar verdi

25 Aralık 2015 14:16

Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık, Ankara’da bir restoranda başka masada oturan kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

IMC TV'nin haberine göre Sakık, 17 Mayıs 2013’te Çankaya Tiflis Caddesi’ndeki bir restoranda, başka masada oturan kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Sakık’ın avukatı Zeynep Ceren Boztoprak katıldı.

Müvekkilinin üzerine atılı suçu işlediğine dair çelişkili beyanlar olduğunu belirten Boztoprak, “Müvekkilimin suçu işlediğine dair ifadeler dışında delil yok, beraatını talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme heyeti, Sakık’a “silahlı tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün uygulanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karara göre, Sakık 5 yıl boyunca denetime tabi tutulacak.

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