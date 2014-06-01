Sırrı Sakık: Seçimleri beş bin oy fark ile kazandık

AKP’nin itirazı üzerine yerel seçimlerin tekrarlandığı Ağrı’da, BDP yaklaşık yüzde 6’lık fark ile seçimleri kazandı. Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından seçimleri kazandığını ilan eden BDP Ağrı Belediye Başkan Adayı Sırrı Sakık, “Beş bin oy farkı ile seçimleri kazandık” dedi.

Sırrı Sakık’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Biz burada bir seçim süreç yaşadık. Dışardan polislerin getirildiğine de tanık olduk. Ama kazasız belasız bir seçim oldu. Bizim 30 Mart’ta aldığımız seçimi, bu kentin selameti için, barışın kanamaması için Ağrı’ya armağan etmiştik

Barış sürecini önemsiyoruz. Ağrı’yı kaybetseydik, barış süreci kanayacaktı.

AKP’ye 1 Haziran’da seçime gidelim dedik. Seçimi kazandık. Beş bin oy fark ile kazandık. Ağrılılar’dan oy talep etmedik. Ağrılılar zaten kastedilen iradelerini ortaya koymuşlardı. Bu irade sandıklara da yansıdı.

Açılmayan birkaç sandık katıldı. Ancak açılmayan bu sandıkların seçimi etkileme şansı yok. Bu seçimi kazanan barış sürecidir.

Ben buraya salt bir belediye başkanlığı için gelmiyorum, barışın hayat bulması için bu kente geliyoruz.

Bu bir vicdan seçimi, bu yaşanan acılara son verilmesin yönelik çağrının seçimidir. Bu barış sürecini çok çok önemsiyoruz.

Öcalan 2013 Nevrozu’nda silahlar sussun dedikten sonra biz de demokratik siyasetin hayat bulması için biz burada idik. Bir an önce barış sağlanmalıdır. Bu topraklarda ölüm kan.

Bir an önce yasal düzenlemeleri yapmalıdır.

Biz seçimleri aldık. Onlarca kez itiraz yapıldı. Başka bir nedenle itiraz yapılıyor herhangi bir şey değişmiyordu. Seçimleri biz almıştık. Ama biz bu kentin kazanması için, bu kente geldiğimizde, AKP’nin bu kenti bizim kanatacağımzıı söyledi, ama biz şunu gösterdik, alığımız şehri halkımıza feda edebileceğimizi gösterdi.

30 Mart’tan bir hafta sonar polislerle küşattı, bir devlet terörü uygulandı. Biz de halkımızı bundan koruduk.“