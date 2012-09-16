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Sırrı Sakık oğlunun cenazesinde ayakta durmakta zorlandı

Sırrı Sakık’ın, helallik istenirken gözyaşlarını tutamadığı, Sidar Sakık’ın anneannesi ve diğer akrabalarının da ağıt yakarak ağladıkları görüldü

16 Eylül 2012 18:55

BDP Milletvekili Sakık’ın oğlu Sidar Sakık Yıldız Orta Cami’de kılınan cenaze namazı ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın dün hayatını kaybeden oğlu Sidar Sakık’ın (25) cenazesi, Yıldız Orta Cami’nde kılınan cenaze namazı ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sidar Sakık için Yıldız Orta Cami’nde öğle namazı ardından cenaze namazı kılındı. Sırrı Sakık, cami avlusunda oğulları Heval ve Cenk Sakık ile taziyeleri kabul etti.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, Bağımsız Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk da taziye sırasında Sakık’ın yanında yer aldı.

Cenaze törenine, Sidar Sakık’ın yakınlarının yanı sıra BDP ve CHP’li bazı milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Sırrı Sakık’ın, helallik istenirken gözyaşlarını tutamadığı, Sidar Sakık’ın anneannesi ve diğer akrabalarının da ağıt yakarak ağladıkları görüldü.

Sidar Sakık’ın cenazesi, cenaze namazı ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda, 5 yıl önce hayatını kaybeden annesi Gülsima Sakık’ın yanında toprağa verildi.

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