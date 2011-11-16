Sırrı Sakık: Kürtleri Ergenekon'la yan yana koymak vicdansızlıktır



HÜLYA KARABAĞLI / T24 ANKARA





BDP, AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın ‘Kürt Ergenekonu’ kitabını eleştiri yağmuruna tuttu. Kitabın, bazı yerlerden, yazılardan ve Öcalan’ın konuşmalarından yola çıkılarak bilimsel hiçbir dayanağı olmadan yazıldığını söyleyen Meclis İdare Amiri, Muş Milletvekili Sırrı Sakık, “Kürtleri Ergenekon’la yan yana koymak bir vicdansızlıktır. Ergenekon’un eli Kürtlerin kanında” dedi.







‘Kürt sorunu ranta dönüştü’



Sakık, Tayyar’ın kitabını T24’e değerlendirdi. “ Bu bir çakma kitap” diyen Sakık, Kürt sorununun giderek bir ranta dönüştüğüne dikkat çekti. “ Buradan nemalanmaya çalışıyorlar. Hele hele Kürtleri Ergenekon’la yan yana koymak bir vicdansızlıktır. Ergenekon’un eli Kürtlerin kanında”.

Son dönemde, ‘Kürt Ergenekonu’ gibi birçok kitabın, gazetelerden, başka kitaplardan alıntılar yapılarak yazıldığını anlatan Sakık, “ Bu yüzden bu kitaba çakma kitap diyoruz. Bir sorunu çözmek için katkıda bulunacaksanız, topluma bilgi kirliliği değil bilgi sunmak gerekir”.









Faile meçhullerin mimarı kim







“İftara üzerine bir kitap olur mu” diye soran Sakık, “Benim ailemden Ergenekon tarafından onlarca insan öldürüldü. Şu anda içeride olanlardan Veli Küçüklerden bilmem kime kadar. Bunların hepsinin elinde bizim kanımız var. Faili meçhul cinayetlerin mimarı kim? Bunlar”.

AKP’li Tayyar’ın yankı bulan kitabında, PKK’nın MİT içerisindeki bir grubun finansman ve lojistik desteğiyle kurulduğuna dikkat çekiliyor. Tayyar, “PKK’nın bir Kürt sorunu yoktur, Kürtlerin PKK sorunu vardır. Burada Kürtler üzerinden bir propaganda yürütülmekte ve işin ucu Ergenekon’a dayanmaktadır” tezini ortaya koyuyor.