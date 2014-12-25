Sırrı Sakık, Kobane eylemlerine katılmadıkları için 156 işçiyi kovdu mu?

HDP’li Ağrı Belediyesi’nin işten çıkardığı 156 işçi, belediyenin “Kobanê eylemine katılın” çağrısına uymadıkları için kovulduklarını iddia etti. İşçiler adına açıklama yapan Ramazan Arslan, “AK Parti zamanında işe başlayan işçilere yıldırma politikası uygulandı. Eyleme katılmaya zorlandık. Kabul etmeyince işten çıkarıldık” dedi.

HDP’li Ağrı Belediyesi tarafından işten uzaklaştırılan 156 işçi, kendilerine haksızlık yapıldığını belirterek, tepkilerini basın açıklaması ile dile getirdi.

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre, Kobanê olaylarına katılmadıkları için belediye tarafından işlerine son verildiğini savunan işçiler, mağdur edildiklerini söyledi. Ağrı Merkez Cami önünde yapılan protesto eyleminde işçiler adına basın açıklamasını okuyan Ramazan Arslan, Ağrı’da tekrarlanan yerel seçimlerden sonra seçilen belediye başkanının kendilerine yönelik yıldırma politikasına başladığını belirtti.

Yıldırma politikası uygulandı

Belediyenin yıldırma politikasına rağmen işçilerin görevi bırakmadığını ifade eden Ramazan Arslan, “HDP işi bırakmadığımızı görünce işçileri Kobanê olaylarına zorla dâhil etmek istedi. Eylemlere katılmak istemeyenleri ise işten çıkarmakla tehdit etti. Yıldırma politikaları ise sürekli devam etti” dedi. HPD’nin seçimleri kazanmasının ardından AKP zamanında işe başlayan işçilere yıldırma politikası uygulandığı belirten Arslan, Üniversite mezunu olan işçilerin de görev yerlerinin değiştirildiğini söyledi.

HDP’lileri işe aldılar

AKP zamanında işe alınan 156 şirket elamanının, temizlikçi ve bekçi olarak görevleri dışında işlere gönderilerek yıldırmak istendiğini belirten Arslan, “Ama çalışmak zorunda olan bu insanlar ekmek davaları için gönderildikleri birimlerde çalışmaya devam ettiler” diye konuştu. Arslan, “İhale bitti bahanesiyle 156 kişiyi 45 gün sigortasız ve parasız çalıştırdıkları halde işçileri tek tek arayarak işe gelmemelerini söylediler ve hiçbir tazminat ödemeden işten çıkardılar” dedi. Arslan, işten çıkarılan 156 işçi yerine bazıları il dışından olmak üzere, partiye yakın işçilerin alındığını iddia etti.

Sakık’tan ilginç savunma

Kendilerine belediye başkanı tarafından iftira atıldığını söyleyen Arslan, Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın basına yaptığı açıklamada, “kimseyi işten çıkarmadık, sadece eski belediye başkanının korumalarını ve işe gelmeden maaş alanları işten çıkardık” ifadelerinin doğru olmadığını söyledi. “İşten çıkarılan 156 işçinin hepsi koruma ordusu mu? Ya da bankamatik memuru muydu? Bunu kesinlikle yalanlıyoruz. Hepimiz en zor işlerde çalışanlarız, kimimiz şoför, kimimiz temizlik elemanı, kimimiz park ve bahçelerde bekçi, kimimiz kanal ekibinde çalışan emekçi işçilerdik” dedi. Arslan açıklamasında, “Sırrı Sakık, kış aylarında işten çıkardığı 156 işçiye iftira atarak hepsini koruma ve bankamatik memuru ilan etmesi konusunda büyük bir haksızlık ve vicdansızlık yapmıştır. Bizler burada basın ve kamuoyu karşısında kendisini esefle kınıyoruz. Ayrıca işten çıkarılarak kış aylarında mağdur edilen 156 işçiden özür dilemesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.