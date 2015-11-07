Sırrı Sakık hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açıldı

Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet hizmeti ile seçme, seçilme ve velayet haklarından yoksun bırakılması istemiyle dava açıldı.

Radikal'in haberine göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir vatandaşın 155 Polis hattına, "Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın "twitter" hesabından terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptığı" yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Twitter hesabındaki paylaşımlarını inceleyen ve ifadesine başvuran savcılık, Sakık hakkında, kendisince yapıldığını kabul ettiği paylaşımlarla, "silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın Türkiye Cumhuriyeti devletine yönelik oluşturduğu illegal yapıyı meşru göstermek ve övmek suretiyle terör örgütün propagandası yapma" suçunu işlediği iddiasıyla iddianame hazırladı.

Ağrı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Sakık hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak"suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası ve memuriyet hizmeti ile seçme, seçilme ve velayet haklarından yoksun bırakılması istendi. Davanın ilk duruşması, 10 Aralık'ta yapılacak.

"Eğer sorunlar çözülecekse, cezalandırılmam, barışa, ülkeme armağan olsun"

Sakık, hakkında açılan davaya ilişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toprakların barışa ihtiyacı olduğunu" söylediği için hakkında dava açıldığını belirtti. Söylediklerinin, bu topraklarda siyaset yapan, vicdanlı olan her insanın sözlerinden farklı bir şey olmadığını ifade eden Sakık, yüzlerce kişinin de bu yönde basın açıklaması yaptığı için protesto gösterisine katıldığı için tutuklandığını hatırlattı.

Sakık, hukuk devleti adına herkesin bu tutuklamaları mercek altına alıp incelemesi gerektiğini belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu savaş, bir ömür boyu sürüp gitmeyecek. Eğer sorunlar çözülecekse benim cezalandırılmam, benim bedenim, barışa, Ağrı'ya, ülkeme armağan olsun. Bu yıldırma politikalarının hiç kimseye bir yararı yoktur. Bu kentte görevimizin başındayız. Bu ülkeyi yönetenlerin de bir an önce barışın iklimini bu topraklara yayması lazım. Çünkü bu topraklar ölüme, kana artık doydu. Bu topraklar ölüm, kan kokuyor. Ben bu toprakların bir evladı olarak bu kana, ölüme seyirci kalamam, kalmamalıyız. Onun için barış mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu topraklarda yaşayacak demokratik bir Türkiye için mücadele ediyoruz."