T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sırrı Sakık: Bizi parlamentodan atanlar bugün nerede

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı BDP’lilere çevrilen yoğun ilgiyle açıldı. 1991...

01 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA 

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı BDP’lilere çevrilen yoğun ilgiyle açıldı. 1991 yılında milletvekili olan Sırrı Sakık,  grup başkanvekili Hasip Kaplan’la birlikte arkadaşlarını basın kapısının önünde karşıladı. Sakık, T24’ün, “ Yol arkadaşınız Leyla Zana’yı karşılıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz” sorusuna, “ Çok hoş bir duygu” yanıtı verdi. 


‘İlahların emrine uyup bizi atanlar nerede’ 

20  yılın kısa bir özetini Hasip Kaplan’la yapan Sırrı Sakık, “ İlahların emrine uyup bizi parlamentodan atanlar bugün neredeler onu bilmiyoruz. Ama işte o günün mağdurları, o gün daha çok demokrasi daha çok özgürlük Kürtlerin demokratik haklarının verilmesini talep edenler bugün parlamentoda. Bu hoş bir duygu” 


'Şiddet, yok sayma para etmiyor' 

“Diliyoruz buradan siyasal iktidar bir ders alır. Sorunu geçmişin argümanlarıyla değil yeni bir yol yöntemle çözerler. Yani şiddet, tutuklama, yok sayma para etmiyor. İşte örneği burda. 1994'te parlamento ablukaya alınmıştı polis ve askerler tarafından. O abluka kırılarak buraya yeniden arkadaşlarımız geliyor. Biz geldik geçen dönem şimdi onlar geliyor”. 


Kaplan: İdamdan kurtardım 

Sakık’ın sözlerinden sonra  konuşan Hasip Kaplan, “ biliyorsunuz, arkadaşlarımız  idamla yargılanmışlardı. İpten ben kurtardım onları. Sırrı Bey, Ahmet Türk, Leyla Zana’nın  o zaman ben avukatlarıydım”. 


‘Düşünce ‘ Hâlâ suç’ 

Sırrı Sakık,  o dönemdeki davaların  TCK’nin  125’inci maddesinden dava açıldığını anlattı ve “Düşünce suçundan bizi mahkum ettiler. Çünkü ortada bir şey yoktu. Halen düşünce bu ülkede suç. Halen onlarca insan siyaset yaptıkları için gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar”
 

‘Milletvekillerinin elinde silah mı var’ 

“Yani Türkiye'de bir şey değişmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı silahlı güçler silahlarınızı bırakın gelin diyor bu insanların elinde silah da yok. Demokratik zeminde siyaset yapıyor, halk yoluyla seçiliyor ama akşam bir baskın yapılıyor ve apar topar tutuklanıyorlar. Parlamento iktidarıyla muhalefetiyle buna seyirci”




ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24