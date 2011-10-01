Sırrı Sakık: Bizi parlamentodan atanlar bugün nerede





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA



TBMM’nin yeni yasama yılı açılışı BDP’lilere çevrilen yoğun ilgiyle açıldı. 1991 yılında milletvekili olan Sırrı Sakık, grup başkanvekili Hasip Kaplan’la birlikte arkadaşlarını basın kapısının önünde karşıladı. Sakık, T24’ün, “ Yol arkadaşınız Leyla Zana’yı karşılıyorsunuz. Ne hissediyorsunuz” sorusuna, “ Çok hoş bir duygu” yanıtı verdi.





‘İlahların emrine uyup bizi atanlar nerede’



20 yılın kısa bir özetini Hasip Kaplan’la yapan Sırrı Sakık, “ İlahların emrine uyup bizi parlamentodan atanlar bugün neredeler onu bilmiyoruz. Ama işte o günün mağdurları, o gün daha çok demokrasi daha çok özgürlük Kürtlerin demokratik haklarının verilmesini talep edenler bugün parlamentoda. Bu hoş bir duygu”





'Şiddet, yok sayma para etmiyor'



“Diliyoruz buradan siyasal iktidar bir ders alır. Sorunu geçmişin argümanlarıyla değil yeni bir yol yöntemle çözerler. Yani şiddet, tutuklama, yok sayma para etmiyor. İşte örneği burda. 1994'te parlamento ablukaya alınmıştı polis ve askerler tarafından. O abluka kırılarak buraya yeniden arkadaşlarımız geliyor. Biz geldik geçen dönem şimdi onlar geliyor”.





Kaplan: İdamdan kurtardım



Sakık’ın sözlerinden sonra konuşan Hasip Kaplan, “ biliyorsunuz, arkadaşlarımız idamla yargılanmışlardı. İpten ben kurtardım onları. Sırrı Bey, Ahmet Türk, Leyla Zana’nın o zaman ben avukatlarıydım”.





‘Düşünce ‘ Hâlâ suç’



Sırrı Sakık, o dönemdeki davaların TCK’nin 125’inci maddesinden dava açıldığını anlattı ve “Düşünce suçundan bizi mahkum ettiler. Çünkü ortada bir şey yoktu. Halen düşünce bu ülkede suç. Halen onlarca insan siyaset yaptıkları için gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar”





‘Milletvekillerinin elinde silah mı var’



“Yani Türkiye'de bir şey değişmiyor. Sayın Cumhurbaşkanı silahlı güçler silahlarınızı bırakın gelin diyor bu insanların elinde silah da yok. Demokratik zeminde siyaset yapıyor, halk yoluyla seçiliyor ama akşam bir baskın yapılıyor ve apar topar tutuklanıyorlar. Parlamento iktidarıyla muhalefetiyle buna seyirci”









