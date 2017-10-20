CHP’li Ömer Süha Aldan, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu davasıyla ilgili olarak, “Sırrı Berberoğlu değil, AKP ifşa etti” dedi. Aldan 2014’te AKP’lilerce değiştirilen yasayla tüm dosyalara erişimin sağlandığını belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP’de tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu davası için oluşturulan komisyonun üyesi Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 6 Mart 2014 günü 109 AKP milletvekilinin imzasıyla verilen yasa teklifiyle avukatların bilgi ve belge almasını kısıtlayan düzenlemenin değiştirildiğini ve avukatların her türlü belgeye ulaşabildiğini söyledi. Aldan, “Bu düzenleme ile Türkiye’de sadece MİT TIR’ları değil, PKK, IŞİD ve mafyaların da taraf olduğu tüm dosyalardaki gizlilik ortadan kalktı. Türkiye’de devletin sırrını ifşa eden ne Enis Berberoğlu’dur, ne Can Dündar’dır, ne Erdem Gül’dür. Doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıdır” dedi.

CHP’li Aldan, CHP genel merkezince İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun hukuksal durumunu izlemekle görevlendirilen komisyonun üyesi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ve Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile birlikte Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

4 ay önce yayımlandı

Adana’da 19 Ocak 2014’te aranan MİT TIR’larına ilişkin görüntülerin ve tutanakların devlet sırrı olamayacağını söyleyen Aldan, Cumhuriyet gazetesinde haber yayımlanmadan önce 17 internet sitesinde belgelerin yayımlandığını söyledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle Adana Sulh Ceza Mahkemesi’nce bunlara erişimin engellenmesi kararı alındığını dile getiren Aldan, “4 ay sonra bunu haberleştiren Can Dündar’ın, Erdem Gül’ün ve onlara bu belgeleri verdiği iddia edilen Berberoğlu’nun suçsuz olduğu, derhal beraatına karar verilmesi gerektiği, bu mahkeme kararından da anlaşılmaktadır. Ben bu evrakları mahkeme dosyasında buldum” dedi.

Devlet sırrı ortadan kalktı

Aldan, MİT TIR’larının aranmasının ardından dosyaların incelenmesi için hükümetin müfettiş görevlendirdiğini ancak cemaatçi hâkim ve savcıların dosyaların içeriğinin öğrenilmemesi için “gizlilik” kararı aldığını kaydetti. Aldan, 6 Mart 2014 günü 109 AKP milletvekilinin imzasıyla avukatların dosyalardan bilgi ve belge almasını kısıtlayan düzenlemenin değiştiğini ve avukatların dosyayı edinebilmesinin sağlandığını belirtti.

MİT TIR’larına ilişkin soruşturmayla ilgili bilgi ve belgelerin de bu sırada avukatların eline geçtiğini söyleyen Aldan, “Bu değişiklikle yalnızca bu dosya değil, PKK, IŞİD ve mafyaların taraf olduğu tüm dosyalardaki gizlilik ortadan kalkmış oldu. Devlet sırrını ortadan kaldıran AKP’nin kendisidir. Devlet sırrını ifşa eden iktidar partisinin bizzat kendisi. Türkiye’de devletin sırrını ifşa eden ne Enis Berberoğlu’dur ne Can Dündar’dır ne Erdem Gül’dür. Doğrudan AKP iktidarıdır” ifadelerini kullandı.

Gizli soruşturma yok

Avukatların bilgi ve belgelere ulaşımını kısıtlayan düzenlemenin kaldırılmasından 4 ay sonra AKP’nin tekrar kısıtlılık getirilmesi için teklif sunduğunu dile getiren Aldan, “Bu aymazlık yüzünden 6 Mart 2014 ile 12 Aralık 2014 arasında Türkiye’de hiçbir gizli soruşturma yapılamadı” dedi.