Sırplar misket bombası tehdidi altında

NATO'nun 1999'daki bombardımanından sonra Sırbistan'ın hâlâ binlerce patlamamış misket bombasının tehdidi altında olduğu bildirildi



Merkezi Norveç'te bulunan bir yardım örgütünün yaptığı, başkent Belgrad'da kamuoyuna açıklanan çalışmaya göre, Sırbistan'da 10 yıl önceki NATO bombardımanından kalan patlamamış misket bombaları, hala yaklaşık 160 bin kişiyi tehdit ediyor.



Çalışmada, NATO güçlerinin, Sırbistan'ın, artık bağımsızlığını ilan eden Kosova sınırı yakınındaki güney kesiminde 15 bölgeye misket bombaları attığı belirtilerek, ülkenin en büyük kentlerinden Niş'in de içinde bulunduğu bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 50'inin, patlamamış misket bombalarının tehdidi altında olduğu kaydedildi.



Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın finanse ettiği bir projenin araştırmacılarından Miroslav Pisareviç, Sırbistan'da 1999'dan bu yana 20'den fazla kişinin bu mühimmattan öldüğünü ya da sakat kaldığını söyledi. Pisareviç, patlamamış misket bombalarının, yerin 50 ila 70 santimetre altında durduğunu, böyle daimi bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.



Çalışmada, Sırbistan'ın, patlamamış misket bombalarının ortaya çıkarabilmesi ve etkisiz duruma getirebilmesi için yaklaşık 300 milyon Avro'ya ihtiyacı olduğu bildirildi.



NATO, 1999'da, Sırp güvenlik güçlerinin Kosova'da Arnavutlar'a yönelik baskılarını durdurma gerekçesiyle Sırbistan'ı 78 gün boyunca bombalamıştı. İçindeki el bombası benzeri yüzlerce küçük bombanın çok geniş alana yayılarak infilak ettiği misket bombalarının, NATO tarafından, Kosova'da askeri konvoylar ve askeri yoğunlukların bulunduğu hedeflere yönelik kullanıldığı

bildirilmişti. Ancak NATO'nun askeri harekatı sırasında misket bombaları, Sırbistan'ın doğusundaki Niş kentinde de 15 kişinin ölümüne yol açmıştı.



Havadan ve karadan da atılabilen, havada kırılarak açılan misket bombaları, birkaç futbol alanı büyüklüğündeki bölgeye, içindeki 200 civarındaki bombacıkları bırakıyor. Mühimmatın atıldığı bölgedekiler ölüyor ya da yaralanıyor. Çok sayıda bombacık da hemen infilak etmemesi nedeniyle kara mayınları gibi yıllar sonra sivilleri öldürüyor ya da sakat bırakıyor.

