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Spor

Sırplar liderliği sevdi

Romanya deplasmanından 3-2 galip ayrılan Sırbistan, gruptaki liderliğini sürdürmeyi bildi.

28 Mart 2009 02:00


Dünya Kupası Elemerleri 7. Grup mücadelesinde Romanya deplasmanından 3-2 galip ayrılan Sırbistan, gruptaki liderliğini sürdürmeyi bildi.

Maç öncesi Sırbistan 4 maçta topladığı 9 puanla, 7. Grup'ta lider konumdaydı.

Romanya ise, oynadığı 3 karşılaşmada 4 puan alarak 5. sırada yer alıyordu. Evlerinde oynadıkları bu karşılaşmadan galip ayrılarak, grupta iddialı bir konuma gelmek istiyorlardı.

Lider ilk yarıda hızlıydı

Karşılaşmaya konuk ekip Sırbistan daha iyi başlayan taraftı. 18. dakikada Jovanovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu sonuçla bitmesi beklenirken, 44. dakikada Stoica kendi kalesine attığı golle Sırbistan'ı iyice rahatlattı.

Romanya direndi ama olmadı

İkinci yarı Romenlerin golüyle başladı. 50. dakikada Marica'nın attığı gol, Karpatları umutlandırdı. Ancak, Ivanovic 59. dakikada farkı tekrar ikiye çıkartmasını bildi. 74. dakikada Stoica kendi kalesine attığı golü affettirdi ve farkı tekrar bire indirdi. Ancak karşılaşmadan başka gol olmadı.

Sırbistan zorlu Romanya deplasmanından galip dönerek gruptaki avantajını korudu.

Bu sonuçla Sırbistan puanını 12'ye çıkartırken, Romanya 4 puanda kaldı.

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