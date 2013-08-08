Sırplar Boşnaklara saldırdı

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan ve devleti oluşturan 2 entiteden biri olan Bosna Sırp Cumhuriyeti'nde bulunan Zvornik kentinde, bayram namazına giden bir grup Boşnak, Sırpların saldırısına uğradı.

Zvornik İslam Birliği'nin resmi internet sitesinde yayımlanan bildiride, Boşnakların, Begsuya Camisi'ne doğru yürüdüğü esnada önce 3 saldırganın hakaretlerine uğradığı bildirildi.

Saldırganların daha sonra, 3 kişiden oluşan gruba fiziksel olarak saldırdığına işaret edilen bildiride, radikal Sırp Çetnik hareketi üyelerinin aralarında selamlaşarak kullandığı 'Pomoz Bog' (Tanrı yardım etsin) selamını zorla söylettiği ifade edildi.

Saldırıya uğrayanların arasında Begsuya Camisi bakıcısı Nezir Dardagan ve İslam Bilimleri Fakültesi öğrencisi Elnur Mehmedoviç'in bulunduğu belirtildi. Dardagan'ın saldırıda yüzüne darbe aldığı ve hastaneye götürüldüğünü ifade edildi.