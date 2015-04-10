Sırp Savaş suçlusu Zdravko Tolimir'in müebbet cezası onaylandı

1995 yılında en az 8 bin erkeğin öldürüldüğü Bosna-Hersek'in Srebrenitsa bölgesinde soykırım suçu işlemekten müebbet hapis cezası alan Zdravko Tolimir'in cezası, ICTY Temyiz Konseyi'nce onaylandı. Ratko Mladiç'in "sağ kolu" olarak adlandırılan Tolimir, 2012 yılında, Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (ICTY) yargılanmış ve hakkında, "Srebrenitsa ve Jepa bölgelerinde insanlığa karşı suç ve soykırım suçu"ndan müebbet hapis cezası verilmişti.

Tolimir hakkındaki ICTY Temyiz Konseyi'nin nihai kararı, Temyiz Konseyi Başkanı Christoph Flugge, tarafından açıklandı. Konsey Başkanı Flugge, davadaki tanıkların ifadesine göre, Tolimir'in ICTY'de yargılanmasına devam edilen Ratko Mladiç'in "sağ kolu" ya da "gözü kulağı" olduğunu söyledi.

Tolimir'in soykırım suçunun yanı sıra öldürme, işkence yapma, Srebrenitsa ve Jepalı Müslümanları zorla yerlerinden çıkarma, sürgün etme suçlarını işlediğine dair karar da onaylandı.

'Eğer mağdur taraf memnun olabiliyorsa, bugün verilen karardan dolayı memnunum'

Duruşmayı takip etmek üzere Lahey'de bulunan Srebrenitsa ve Jepa Anneleri Derneği Başkanı Munira Subaşiç, Tolimir'in müebbet hapis cezasının onaylanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eğer mağdur taraf memnun olabiliyorsa ben bugün verilen müebbet hapis cezasından dolayı memnun olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Temyiz Konseyi'nin kararının, gelecek nesillerin Bosna-Hersek'te barışı inşa edebilmeleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Subaşiç, "Bu karar sadece benim için değil, torunlarımız ve geleceğimiz için de önemli. Daha iyi yarınlar inşa edilebilmesi için doğru ve adil kararlar almalıyız. Burada en önemlisi, soykırım suçundan hüküm giymesi. Hiç kimse Bosna-Hersek topraklarında soykırım yapılmadığını inkar edemez" şeklinde konuştu.

Dernek üyesi Kada Hotiç de Tolimir hakkında verilen müebbet hapis cezası kararının, çeşitli suçlara karışan diğer Sırplar için de uyarı niteliğinde olduğunu, onların da bir gün mahkeme önünde ve nihayetinde Allah'ın önünde hesap vereceklerini söyledi.