'Sırp Kasap' Karaciç yakalandı

Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç'in bürosundan yapılan açıklamada, “Karaciç'in yeri belirlendi ve tutuklandı” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, tutuklanan Karaciç'in eski Yugoslavya'daki savaş suçlularını yargılamak amacıyla kurulan özel savaş suçları mahkemesindeki yargıçların önüne çıkarılacağı belirtildi.Kaçak savaş suçlusu sanığı Radovan Karaciç'in tutuklanması haberi, Saraybosna'da sevinç gösterileriyle kutlandı.Saraybosna'nın 43 ay süren muhasarası sırasında ölen 11 bin Saraybosnalı nedeniyle soykırımı suçu işlemekle suçlanan Karaciç'in tutuklanmasının öğrenilmesi üzerine halkın akşam saatlerinde Saraybosna caddelerinde bir araya gelerek kutlamalar yaptığı gözlendi.Ajanslar, konuya ilişkin haberlerinde Saraybosnalıların konu hakkındaki duygularını “Bu olabilecek en iyi şey. Gördüğünüz gibi insanlar her yerde bunu kutluyor” şeklinde dile getirdiklerini belirttiler.Saraybosna radyolarında, Belgrad hükümetince desteklenerek Müslümanlar ve Hırvatlara karşı üstün bir ateş gücüne kavuşan Karaciç'in 1992-1995 savaşı sırasında yaptığı çeşitli konuşmalardan bölümler yayınlanırken, araçlarıyla caddelere akın eden Saraybosnalılar, araçlarının klaksonlarını çalarak duydukları mutluluğu dile getirdiler.Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işlenmiş en büyük savaş suçlarının elebaşısı olarak görülen Bosnalı Sırp lider Radovan Karaciç'in cuma sabahı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir belediye otobüsünde yakalandığı ortaya çıktı.Eski Yugoslavya'da şimdi Karadağ topraklarında kalan Savnik bölgesinde doğan Karaciç, 1990'da Bosna-Hersek'te Sırbistan Demokrat Partisi'nin kurucu üyeleri arasındaydı. Karaciç iki yıl sonra BM tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Bosna'daki Sırp cumhuriyetinin başkanlık konseyinin üç üyesinden biri oldu. Karaciç aynı yıl Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin tek başkanı oldu ve 1996 yılına kadar silahlı kuvvetler başkomutanı ve devlet başkanı olarak görevlerini sürdürdü.Karaciç'in hayatı 1992'de başlayan Bosna Savaşı'nın 1995 yılının sonunda bitmesiyle değişti. 250 binden fazla insanın öldüğünün tahmin edildiği ve 1.8 milyon kişinin evlerinden sürüldüğü Bosna Savaşı'nın bitmesinden sonra uluslararası savaş suçları mahkemesi Bosnalı Müslümanlar ve Hırvatlara karşı savaş suçu işlediği gerekçesiyle Karaciç'i resmen suçladı.Suçlamanın ardından kayıplara karışan Kariciç'in bazen Sırp Ortodoks kilisesi manastırlarında, bazen Bosna'nın doğusunda dağlık bölgelerdeki mağaralarda saklandığı iddia edildi. Bazı gazeteler, Karaciç'in bazen rahip kılığına girdiğini yazarken, bazıları da kadın peruğu takarak dolaştığını bildirdi.Karaciç, BM'nin en son 2000 yılının mayıs ayında güncellediği iddianameye göre, 1992-1996 yılları arasında soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemek gibi birçok ithamın aralarında bulunduğu 15 suçtan yargılanacak.Davanın karmaşıklığı nedeniyle Karaciç'in savaş suçları mahkemesine çıkmasının aylar alabileceği bildiriliyor.