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Dünya

SIRP KASABINI KAHRAMAN GÖRÜYOR SARAYBOSNA (A.A)

27 Temmuz 2011 17:44

-SIRP KASABINI KAHRAMAN GÖRÜYOR SARAYBOSNA (A.A) - 27.07.2011 - Norveç'in başkenti Oslo ve Ütoya adasındaki saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik (32), Balkanlar'da Boşnak ve Arnavutları ''düşman'', savaş suçlusu olarak Lahey'de yargılanan Bosna'daki Sırpların eski siyasi lideri Radovan Karaciç'i ise ''kahraman'' olarak görüyor. Bosna Hersek'in günlük gazetesi Dnevni Avaz'ın, İngiliz The Economist'e dayandırdığı haberine göre Breivek, internetteki 1500 sayfalık günlüğünde, Boşnak ve Arnavutların ''düşman'' olduğunu ve Balkanlar'da yıllardır Sırplara karşı bu iki halkın ''demografik savaş'' yürüttüklerini öne sürdü. Bu iki milletin Balkanlar'dan atılması gerektiği ifadesi yer alan günlükte, Boşnak ve Arnavutlara karşı ''acımasız askeri strateji uygulanması gerektiği'' savunuldu. Bosna-Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta Boşnaklara karşı yürütülen katliamların savunulduğu günlükte Breivik, ''kahraman'' olarak nitelendirdiği Radovan Karaciç'in, Bosna savaşı sırasında ''Müslümanlara geri çekilmeleri için fırsat verdiğini'' ileri sürdü. Breivek günlüğünde, Bosna-Hersek'in Sırp ve Hırvatlar arasında paylaşılması gerektiğini, Oslo'da saldırı düzenleyerek 60 yıl sürecek yeni bir dünya savaşını başlatacağını ve bu savaşın ''ana cephesinin'' yine Balkanlar olacağını iddia etti.

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