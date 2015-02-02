Sırp gencin saldırısıyla yaşamını yitiren Tuğçe Albayrak'ın otopsi raporu açıklandı

Almanya'nın Offenbach kentinde tacize uğrayan iki Alman kızına yardım etmek isterken bir Sırp gencinin darbeleriyle yaklaşık iki ay önce yaşamını yitiren 23 yaşındaki Tuğçe Albayrak'ın otopsi raporu açıklandı.

Stern dergisinin haberine göre, otopsi raporunda kulağındaki küpenin Tuğçe'nin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Rapora göre, Tuğçe, küpenin kafatasını delmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Tuğçe'nin ailesinin avukatı Macit Karamehmetoğlu'nun Bild gazetesine yaptığı açıklamada, otopsi raporunda yeni açıklanan ölüm nedeninin, sanığın ölümle sonuçlanan yaralama ile suçlanması konusunda bir değişiklik getirmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Almanya'da kahraman ilan edilen Tuğçe, Offenbach'da tacize uğrayan iki kıza yardım etmek isterken bir Sırp gencin saldırısına uğramıştı.