-SIRP BASINI: HACİÇ RUSYA'DA SAKLANDI BELGRAD (A.A) - 21.07.2011 - Sırbistan basını, eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarından 7 yıldır aranan ve dün yakalanan son kaçak Goran Haciç'in (53) firar yıllarının bir kısmını Rusya'da geçirdiğini duyurdu. Günlük gazete ''Blic''te yayımlanan haberde, Haciç'in firarda olduğu sırada iki kez Rusya'ya gittiği ve burada birkaç yıl kalıp çalıştığı belirtildi. ''Blic'', Haciç'in adaletten saklanmasında, Sırp Cumhuriyeti Krajina'da ''ticaret yapmalarını sağladığı kişilerin'' destek verdiğini yazdı. ''Politika'' gazetesi ise Haciç'in 2003 yılından bu yana Rusya ve Beyaz Rusya'da saklandığını iddia ederek, bir kaç gün önce para almak için Sırbistan'a geldiğini ve burada yakalandığını belirtti. ''Press'' gazetesi, Haciç'in 'çift hayat' sürdüğünü ve Rusya'da saklandığı zaman eski bağlantılarını kullanarak petrol kaçakçılığı yaptığını öne sürdü. Haciç'in avukatı Toma Fila dün akşam katıldığı "B92" televizyonunun bir programında müvekkilinin yıllarca yurt dışında kaldığını doğruladı. Sırp medyası ayrıca Haciç'in saklanmasının ''çok profesyonelce organize edildiğini'', hatta mayıs ayında yakalanan Ratko Mladiç'in gizlenmesinden daha iyi olduğunu belirtti. Voyvodina eyaletindeki Fruşka Gora ormanlık alanında Haciç'in yakalanmasıyla ilgili bilgi veren Sırbistan Savaş Suçları Savcısı Vladimir Vukceviç, Haciç'in parasının bittiğini ve ünlü İtalyan ressam Amadeo Modigliani'nin bir tablosunu satmaya çalışmasıyla soruşturmanın ilerlediğini kaydetti. Hırvatistan sınırları içerisinde 1991'de otonom yapı olarak kurulan Sırp Cumhuriyeti Krayina'nın eski Başkanı ve Hırvatistanlı Sırpların eski siyasi lideri ve aynı zamanda eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçlarından aranan son kaçak Goran Haciç, dün sabah saatlerinde Sırbistan'ın Fruşka Gora ormanlık alanında yakalanmıştı. Haciç, toplam 14 suçtan eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece yargılanacak.