Şırnak'taki PKK saldırısında ağır yaralanan asker, GATA'da şehit düştü

Şırnak'ta PKK'lıların bombalı saldırısında ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Şevket Kolankaya, GATA'da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Şevket Kolankaya, Şırnak merkezde 26 Mart'taki saldırının ardından önce Şırnak Devlet Hastanesi'ne ardından da GATA'ya kaldırılmıştı. GATA'da yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan Kolankaya ardından yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 1 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Kolankaya, GATA'da bu sabah saatlerinde şehit düştü.