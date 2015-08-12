Şırnak'taki Küpeli ve Kilise dağlarında askeri hareketlilik

Şırnak’ın Cizre ile Güçlükonak ilçelerinde bulunan Kilise Dağı’ndaki Akdizgin Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıdan sonra Küpeli ve Kilise dağlarında PKK’lıların saklanabileceği alanlara top atışları yapıldığı kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şırnak’ın Güçlükonak ilçe karayolunda bulunan Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6’ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Akdizgin Karakolu’na bir grup PKK’lı tarafından düzenlenen saldırıdan sonra bölgedeki askeri hareketlilik arttı. Şırnak, Güçlükonak ve Cizre İlçesi karayolunda zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri arttırılırken, Küpeli ve Kilise dağlarında teröristlerin kaçabilecekleri alanların bölgedeki askeri birlikler tarafından zaman zaman top atışlarına tutuldu. Sikorsky helikopterler ile bölgeye sürekli asker taşınırken, Kobra helikopterleriyle de bölge üzerinde sürekli keşif uçuşları yapılıyor.



Küpeli Dağı’nın bazı bölgelerinde ise askeri hareketlilikten sonra dumanlar yükseliyor. Küpeli Dağ’ının bazı kesimlerinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmalar olduğu bildirildi.