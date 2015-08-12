T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'taki Küpeli ve Kilise dağlarında askeri hareketlilik

Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6’ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Akdizgin Karakolu’na yapılan saldırıdan sonra bölgede hareketlilik arttı

12 Ağustos 2015 21:36

Şırnak’ın Cizre ile Güçlükonak ilçelerinde bulunan Kilise Dağı’ndaki Akdizgin Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıdan sonra Küpeli ve Kilise dağlarında PKK’lıların saklanabileceği alanlara top atışları yapıldığı kaydedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şırnak’ın Güçlükonak ilçe karayolunda bulunan Küpeli Dağı eteklerinde bulunan 6’ıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Akdizgin Karakolu’na bir grup PKK’lı tarafından düzenlenen saldırıdan sonra bölgedeki askeri hareketlilik arttı. Şırnak, Güçlükonak ve Cizre İlçesi karayolunda zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri arttırılırken, Küpeli ve Kilise dağlarında teröristlerin kaçabilecekleri alanların bölgedeki askeri birlikler tarafından zaman zaman top atışlarına tutuldu. Sikorsky helikopterler ile bölgeye sürekli asker taşınırken, Kobra helikopterleriyle de bölge üzerinde sürekli keşif uçuşları yapılıyor.

Küpeli Dağı’nın bazı bölgelerinde ise askeri hareketlilikten sonra dumanlar yükseliyor. Küpeli Dağ’ının bazı kesimlerinde teröristler ile güvenlik güçleri arasında yer yer çatışmalar olduğu bildirildi.

ETİKETLER

pkkaskertskhaberaskeri hareketlilikpiyadetop atışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24