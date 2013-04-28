Şırnak'taki köy korucuları çekildi

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 8 mayıs'dan itibaren gerçekleştirilecek PKK'nın aşamalı geri çekilme planına karşılık olarak köy korucularının nöbet tuttuğu gözetleme kulelerinin boşaltıldığı ortaya çıktı. Kuzey Irak sınır şeridinde Şırnak ile Uludere ve Beytüşebbap ilçeleri arasındaki gözetleme kulelerindeki korucular geri çekildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Yavuz'un haberine göre, PKK'nın silahlı gruplarını 8 Mayıs'ta çekileceğini ilan etmesi ardından örgüt üyelerinin önemli geçiş noktalarının bulunduğu Cudi dağı eteklerindeki saldırılarda dayanıklı olmaları için 2-3 metre yüksekliğinde 2 metre genişliğinde taş kulelerde köy korucularına artık nöbet tutturulmuyor.

Bölgede PKK'lıların geçişlerini engellemek için yıllarca bu kulelerde ve stratejik noktalarda gece-gündüz görev yapan korucular köylerine çekildi. Önümüzdeki günlerde Türkiye dışına çekilecek PKK'lılar ile köy korucularının karşı karşıya gelmemesi ve süreçte olası bir provokasyon olmaması amacıyla kulelerin boşaltıldığı belirtildi.

'Görev verilmiyor'

Kuzey Irak sınır hattı üzerinde PKK'lı grupların kullanabileceği patika yollar ve geçiş güzergahları üzerinde önceki yıllarda gece görev yapan koruculara artık bu görevin verilmediği ileri sürüldü.

Cudi, Herekol, Kato, Tanin Tanin gibi PKK'lıların üs alanlarının bulunduğu dağlardaki derin vadi ve mağaralarda PKK'lılar gibi yanlarında bir haftalık yiyeceklerini alarak tetikte bekleyen özel eğitimli olan köy korucularına buralardan çekilme talimatı verildi.

Köylerinin etrafında da artık nöbet tutmayan korucular çözüm sürecinin aksamadan yürümesinden memnun olduklarını söyledi. Köy korucuları, hükümetin çözüm sürecini açıklamasından ve PKK'nın da eylemsizlik pozisyonuna geçmesinden sonra güvenlik alanında büyük bir rahatlama olduğunu, artık kulelerde nöbet tutmaları veya operasyonlara sevk edilmelerine gerek duyulmadığını söyledi.

PKK'nın havaya uçurduğu köprünün yerine yenisi yapıldı

Şırnak'ın Beytüşşap ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçen yıl Eylül ayında PKK'lıların patlayıcılarla havaya uçurdu köprünün yerine yapılan yeni köprü de tamamlanarak ulaşıma açıldı.Beytüşşebap ilçesinin tek giriş noktası olan köprünün havaya uçurulması nedeniyle ilçe sakinleri ulaşımda sıkıntı ile karşılaşmıştı.