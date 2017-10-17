Şırnak'taki kömür ocağında göçük: 6 ölü, 2 yaralı (3)- Yeniden

Yazıişleri Müdürleri\'nin dikkatine

\'Şırnak\'taki kömür ocağında göçük: 6 ölü, 1 işçi aranıyor\' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan ek bilgiler doğrultusunde yeniden veriyoruz.



YENİDEN

----------------



Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Kömür Ocakları bölgesinde ruhsatsız olduğu belirtilen bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 6 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kurtarma çalışmaları sırasında 1 işçi de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma ekipleri, göçükte başka işçilerin olma ihtimaline karşın, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak- Cizre karayolunun 20\'inci kilometresinde, Cudi Dağı eteklerindeki kömür ocakları bölgesinde bulunan 3 nolu açık kömür ocağında, bugün saat 15.00 sıralarında göçük meydana geldi. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve AFAD ile sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için zamana karşı yarış başladı. Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçilerin de katıldığı çalışmalarla 7 işçi kısa sürede göçük altından yaralı olarak çıkarıldı. Çalışmalar sırasında işçilerden biri de fenalık geçirdi. Yaralanan 7 işçi ile rahatsızlanan 1 işçi, hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur, Yüksel Uğur, Mehmet İzer, Sekvan Üstün ve Vedat Özden, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan yaralı 1 işçi ile fenalaşan diğer işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Göçük altında başka işçilerin de olabileceği ihtimali üzerine, ekiplerin arama çalışması sürerken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selçuk Yıldırım da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.



FOTOĞRAFLI