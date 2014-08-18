Şırnak'taki kaçak kömür ocakları hâlâ çalışıyor, Valilik sorumluluk almıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Şırnak’ın Cudi Dağı’nda bulunan kaçak kömür ocaklarından Şırnak Valiliği’nin sorumlu olduğunu belirtti. Ancak iş kazalarının yaşandığı, denetimlerden sonra iş durdurulması istenen ancak çalışmaya devam eden ocaklarda sorumlular hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

Şırnak’ın Cudi Dağı eteklerinde bulunan yüzlerce kaçak kömür ocağında, yaklaşık 3 bin 500 maden işçisi, sosyal güvenceden yoksun, Başbakan Erdoğan’ın 301 işçinin öldüğü Soma maden katliamından sonra örnek verdiği 1800’lü yılların maden ocaklarındaki ilkel ve kölece çalışma koşullarında, kazmalarla, el arabalarıyla, gırgırlarla kömür çıkarıyor. Sürekli kazaların yaşandığı bu maden ocaklarında son olarak 3 Haziran’da yaşanan göçükte İbrahim Sağnak, 9 Haziran’da ise Ahmet Baysal, Emin Baysal ve Selahattin Uçar adlı işçiler yaşamını yitirdi. İşçi ölümlerinin gerçekleştiği ocakların kaçak olarak çalıştırıldığı, işçi sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmadığı gibi, işçileri kurtarmakla görevlendirilen AFAD ekibine de verilen gaz maskelerinin dahi yırtık olduğu gazetelerde yer almıştı.

Tüzel Meclis’e taşımıştı

Evrensel gazetesinin haberine göre, konu hakkında Enerji Tabii ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’e yanıt verildi. Bakan Taner Yıldız, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) uhdesinde bulunan Şırnak sahasının 26 Mart 2002 tarihli sözleşme ile Şırnak İl Özel İdaresine rödovans karşılığı işletmeye verildiğini belirtti. Bakan Yıldız, Tüzel’in “Sorumlular kimdir” sorusuna valiliği işaret ederek yanıt verdi: “Rödovans sözleşmesi hükümlerine göre sahada yapılan işletmecilik faaliyetlerinden ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasından işletmeci olarak Şırnak Valiliği İl Özel İdaresi sorumludur.”

Can ve mal güvenliğini tehdit ediyor

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetimlerin yapıldığını belirten Yıldız, 3 Eylül 2013 tarihinde yapılan denetimde ‘Üretim faaliyetlerinin mühendislik parametreleri ile mühendislik disiplininden uzak, can ve mal güvenliğini tehdit edecek şekilde yapıldığının’ tespit edildiğini belirterek, sahada yer alan bütün ocaklardaki üretim faaliyetlerinin durdurulması için gerekli işlemlerin yapıldığını ifade etti. Ancak 2014’ün haziran ayında yaşanan iş cinayetleri, daha öncesinde yaşanan iş kazaları, ocakların kapatılma kararına rağmen kaçak olarak çalıştırılmaları denetimin boyutunu ve ciddiyetini gözler önüne sermeye yetti.

Can güvenliğini kaldırmaya devam ediyorlar

Bakanın yanıtını gazetemize değerlendiren Levent Tüzel, “Bu yanıt az-çok sorumlu yürütmenin, Bakanlığın tutumunu gözler önüne seriyor” dedi. Bakanlığın, üzerindeki kusuru ve sorumluluğu kabul etmek istemediğini dile getiren Tüzel, “Ama Bakanlığın, bu işletilen yerlerle ilgili denetim sorumluluğu var” diye konuştu.

Bakan Taner Yıldız’ın “Kusur bulunamadı” cevabını hatırlatan Tüzel, “Böylece işçilerin can güvenliği ortadan kaldırılmaya devam ediliyor” dedi.

Tüzel, yaşanan iş cinayetlerine ilişkin sorduğu sorunun yanıtlanmamasıyla ilgili de şunları söyledi: “Göstermelik araştırma komisyonları kuruyorlar. Hesap vermeden, bu tür soru önergelerini savuşturmak istiyorlar. Bakanlığın bu tutumu Soma’larn, Zonguldak’ların devam edeceğini gösteriyor. İşçi sınıfımıza dönük her türlü saldırıları, işçilerin ve emekçilerin görmesi önemli”

İşlem de yok, kusurlu bulunan da

Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilgili sahada iş sağlığı ve güvenliği açısından daha önce gerçekleştirilen teftişler hakkında da bilgi verdi. Yıldız’ın verdiği bilgiye göre özellikle iş kazalarında soruşturmalar kapsamında yapılacak işlem bulunamamış!

- 1997 yılında 4 eksiği tespit edilen ocağa eksikliklerin giderilmesi için 2 ay süre verildi.

- 1998’de 4 eksik için 1 ay süre verildi.

- 2003 yılında 7 eksik için işin durdurulmasına karar verildi.

- 2008’de meydana gelen iş kazı için yapılan soruşturma sonucu yapılacak işlem bulunamadı.

- 2010’da 1 eksiği tespit edildi. Ancak kimse kusurlu bulunmadı.

- 2013’te ise işin durdurulması istendi. Ancak ocak çalışmaya devam etti.