-ŞIRNAK'TAKİ GÖSTERİDE 3 POLİS YARALANDI ŞIRNAK (A.A) - 21.04.2011 - Şırnak'ta düzenlenen izinsiz gösteride 3 polis memuru yaralandı. Gazi Mahallesinde bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan gruptan bazı kişiler, güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Bunun üzerine güvenlik güçleri gruba basınçlı su ve biber gazıyla müdahale etti. Yaşanan arbedede bir polis memurunun kolu kırılırken, 2 poliste çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı polislerin tedavisi Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.