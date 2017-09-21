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Şırnak'ta zırhlı polis aracı devrildi: 2 yaralı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK-Cizre karayolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 özel harekat polisi hafif yaralandı

21 Eylül 2017 17:13

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK-Cizre karayolunda zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 özel harekat polisi hafif yaralandı.
Bugün saat 12.00 sıralarında Şırnak-Cizre karayolunda yeni yapılan yolun güvenliğini sağlamak için oluşturulan güvenlik noktasına giden zırhlı polis aracı devrildi. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı 2 polis, sevk edilen ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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