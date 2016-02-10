Şırnak'ta bir asker ve bir polis şehit oldu

Şırnak'ta zırhlı araca roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lılar bir polisi şehit edip, bir polisi de yaralarken İdil'de, 10 kişilik PKK'lı grup ile askerler arasında çıkan çatışmada, bir er şehit olurken, 1 yüzbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı.

Radikal'in haberine göre; Şırnak'ın Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda devriye gezen zırhlı polis aracına PKK'lı teröristlerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 polis memurundan biri şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Suriye sınırında çatışma

Şırnak'ın İdil İlçesi'nde, Suriye sınırından Türkiye'ye sızmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik PKK'lı grup ile bunları farkeden karakolda görevli askerler arasında çıkan çatışmada, bir er şehit olurken, 1'i yüzbaşı, 2'si uzman çavuş olmak üzere toplam 3 asker de yaralandı.

İdil'deki, Köyceğit Hudut Taburu Komutanlığı'na bağlı Suriye sınırındaki Yüzsüren Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, akşam saat 21.30 sıralarında bir grup PKK'lı sızmaya çalıştı. Karakolda nöbet tutan askerlerin teröristleri farketmesi üzerine güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk açılan ateşle birlikte 1 yüzbaşı, 2 uzman çavuş ve 1 er olmak üzere 4 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan er, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bu arada, Suriye sınırındaki Yüzsüren Hudut Karakolu'nda halen çatışmaların zaman zaman devam ettiği öğrenildi.