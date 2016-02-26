Şırnak'ta zırhlı araca bombalı saldırı düzenlendi; 7 asker yaralı

Şırnak’ın İdil İlçesi’nde uygulanan sokağa çıkma yasakları kapsamında başlatılan operasyonlar, hendek ve barikatların bulunduğu Yeni Mahalle’de tamamlandı. Güvenlik güçleri operasyonları Turgut Özal Mahallesi’nde devam ettirirken, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerin yola yerleştirdikleri bombayı patlatması sonucu 7 asker yaralandı.

Hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için 16 Şubat saat 23.00′ten itibaren İdil ilçe merkezi ve Dirsekli Köyü’nde ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10’uncu günde devam ediyor. Yaklaşık 4 bin kişilik Jandarma ve polis özel harekat timinin katıldığı operasyonlar, hendek ve barikatların bulunduğu Turgut Özal ile Yeni Mahalle’de devam ediyor.

Yeni Mahalle’ye iş makinaları girdi

El yapımı patlayıcı tuzaklı hendek ve barikatların bulunduğu Yeni Mahalle’de devam eden operasyonlar dün itibariyle sona erdi. Mahallede bulunan hendek ve barikatlar iş makineleri ile kaldırılmaya başlanırken, buradaki evlerde ve örgütün kullandığı alanlarda aramalar başlatıldı. Mahallenin bir çok noktasında tespit edilen tuzaklanmış patlayıcılar, tek tek imha ediliyor. Patlayıcıların imha edilmesi ile birlikte mahalleden şiddetli patlama sesleri ve yoğun dumanlar yükseliyor. Mahallede evler ayrıntılı bir şekilde aranırken, bazı evlerde patlayıcı, silah, bomba, roketatar mermisi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Dün mahallede bulunan yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki patlayıcının imha edilmesinin ardından yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

Boru hattı inceleniyor

Mahallenin bir çok noktasına yerleştirilmiş tuzaklı patlayıcıların yanı sıra, mahallenin tam ortasından geçen Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattına patlayıcı yerleştirilmiş olma ihtimali üzerine, boru hattı dikkatli bir şekilde incelemeye alındı.

Operasyon Turgut Özal'da başladı

Dün itibariyle Yeni Mahalle’de biten operasyonun ardından, hendek ve barikatların bulunduğu bir diğer yer olan Turgut Özal Mahallesi’nde operasyon başlatıldı. Yasağın uygulandığı Dirsekli Köyü etrafına konuşlanan tanklardan, önceden tespit edilen hedeflere yoğun top atışları yapılıyor. Top atışlarından sonra patlama sesleri duyulurken, patlamadan sonra da mahalleden dumanlar yükseliyor.

Zırhlı aracın geçişi sırasında patlama: 7 yaralı

Turgut Özal Mahallesi’nde zırhlı aracın geçişi sırasında PKK’lıların önceden yola döşediği patlayıcı saat 11.30 sıralarında infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada zırhlı araç hasar görürken, araç içerisindeki 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla getirildiği İdil Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalelleri yapıldıktan sonra helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne sevkedildi.