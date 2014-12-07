Şırnak'ta zırhlı araç devrildi, 2 polis yaralı

Şırnak'ta taşlı ve molotoflu saldırıya uğrayan polis aracı önce direğe çarptı sonra devrildi. Meydana gelen kazada 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup, eylem yaptı. Yolları trafiğe kapatan ve kimlik kontrolü yaptığı öne sürülen gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu ancak grup eylemine devam etti. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçlarla eylemcilere müdahale ederek yolu trafiğe açmak istedi. Eylemcilerin olduğu bölgeye giden ve içinde polis memurlarının olduğu zırhlı şortland aracına Molotof atıldı. Molotoflardan biri zırhlı aracın ön camına isabet etti. Bunun üzerine hâkimiyetini kaybeden araç önce direğe çarptı sonra devrildi. Meydana gelen kazada araç içinde bulunan polis memurlarından 2'si yaralandı. Olay yerine gönderilen çok sayıda polis, çevrede yoğun güvenlik önlemi aldıktan sonra ambulans sevk edildi. Yaralı polisler hastaneye kaldırıldı.