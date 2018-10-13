Şırnak'ta zırhlı araç devrildi: 12 yaralı

Şırnak'ta zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 12 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına ait 'Kobra' tipi zırhlı araç, Kumçatı beldesi çıkışında asker intikali sırasında devrildi.

Kazada yaralanan 12 asker olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şırnak Valisi'nden açıklama

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ve Sağlık İl Müdür Vekili Uzm. Dr. Esra Şahin, yaralıları hastanede ziyaret etti.



Ziyaret sonrası kazayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Görevden dönen jandarma personelimizi taşıyan kirpi diye tabir ettiğimiz bir araç yoldan çıkıp şarampole devrilmiş. Kumçatı Beldemiz ile Güneyce köyü arasında 12 tane jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış. Arkadaşlarımızın hepsi hastanelere alındı. En hızlı şekilde müdahale ediliyor. Gerekli tetkikleri, tedavileri ve diğer ileri uygulamalar en kısa sürede olacak. İnşallah bütün arkadaşlarımız kısa sürede sağlığına kavuşur, görevlerinin başına döner diye ümit ediyorum" dedi.