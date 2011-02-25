Şırnak'ta yürüyüşe katılan 2 muhabire hapis cezası

T24- Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Şırnak'taki yürüyüşe haber izlemek için katılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Vedat Yıldız ve Güneydoğu Ekspres gazetesi muhabiri Lokman Dayan dahil 25 kişiye toplam 204 yıl 7 ay hapis cezası verdi.



Bianet'te yayımlanan habere göre, 21 Ekim 2008 tarihinde İdil ilçesinde yapılan PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik cezaevinde şiddetle ilgili yürüyüş ve sonrasında meydana gelen olaylar nedeniyle Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın sanıkların katılmadığı son duruşmasında avukat Veysel Vesek müvekkillerinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti ise yargıladığı 26 kişiden, olay yerinde haber takibinde iken darp edilerek gözaltına alınan muhabirler Yıldız ve Dayan'ın da aralarında bulunduğu 25 kişiye 7'şer yıl 11'er ay hapis cezası verdi.

26 sanık "örgüt üyesi olmak" ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet"ten yargılanıyordu.

Aynı dosya kapsamında sekiz kişi de "örgüt propagandası yapmak"tan 10'ar hapis cezası aldı.



Cezalara karşı temyize gidilecek





Avukat Vesek, verilen hapis cezalarına karşın temyize gideceklerini açıkladı.

Olay günü eylemi izlemekte olan DİHA muhabiri Yıldız'ın, ağır bir şekilde saldırıya uğradığı ve yaralandığı açıklanmış, darp edilerek gözaltına alındıktan sonra aynı gün savcılıkça serbest bırakılmıştı.

Vücudunda morluk ve şişlikler oluşan Yıldız, görev sırasındayken Emniyet güçlerinin saldırısına uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.