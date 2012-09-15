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Şırnak'ta yine o görüntü!

İstiklal Caddesi’nde toplanan kalabalık, barikat kurup İpek Yolu’nu trafiğe kapatmak istedi.

15 Eylül 2012 02:10

 

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada ölü ele geçirilen PKK’lı Cihan Şen’in Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde toprağa verilmesinden sonra ilçe merkezi savaş alanına döndü. Yol kapatmak isteyen göstericiler polisle çatıştı. Yaşanan olayların içinde okul çağındaki çocukların olması dikkat çekti.
 
Beytüşşebap yakınlarındaki Kato Dağı’nda, güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürüldükten sonra kimlik tespiti ve otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na götürülen Cihan Şen’in cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Silopi İlçesi’ne getirildi. Cenazenin Başak Mezarlığı’nda toprağa verilmesinin ardından akşam saatlerinde ilçe merkezi savaş alanına döndü.
 
İstiklal Caddesi’nde toplanan kalabalık, barikat kurup İpek Yolu’nu trafiğe kapatmak istedi. Güvenlik güçleri, kalabalık grubu dağıtmak için müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericiler, polis araçlarına taş ve molotof kokteyleri attı. Polis ekipleri de göstericileri dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti. Yasadışı göstericiler ile polis arasında yaşanan arbede nedeniyle İstiklal Caddesi’ndeki esnaf kepenk kapattı. Bütün bu yaşanalara küçük yaştaki çocukların alet edilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Okul çağındaki çocuklar, ellerinde taşlarla en önde görüntülendi.
 

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