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ŞIRNAK'TA YARALANAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ ŞIRNAK (A.A)

21 Kasım 2010 19:00

-ŞIRNAK'TA YARALANAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU CİDDİ  ŞIRNAK (A.A) - 21.11.2010 - Şırnak'ta çocuklarla şakalaşan askerin silahının ateş alması sonucu yaralanan çocuk, askeri helikopterle Diyarbakır'a gönderildi. İkizce Taburu Nizamiyesinde nöbet tutan bir askerin, çocuklarla şakalaşması sırasında silahının ateş alması sonucu yaralanan Ahmet A. (12), Şırnak Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından, askeri helikopterle Diyarbakır'a gönderildi. Ahmet A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

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