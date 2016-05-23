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Şırnak'ta yaralanan asker GATA'da şehit oldu

Şehit askerin adı ve rütbesi henüz açıklanmadı

23 Mayıs 2016 11:56

Şırnak'ta PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında 12 Mayıs'ta yaralanan asker, GATA'da şehit oldu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "12 Mayıs 2016 tarihinde  Şırnak'ta süren operasyonlar esnasında ağır yaralanan ve tedavisine GATA'da devam edilen bir askerin yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün saat 02.30'da kurtarılamayarak şehit olduğu" belirtildi.

 

Adı ve rütbesi açıklanmadı

 

Ad ve rütbesi hakkında henüz bilgi verilmeyen askerin şehit olması ile ilgili, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına,  Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" denildi.

 

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