T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şırnak'ta tutuklu Fransız gazeteci tahliye edildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ıın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçmek isterken 26 Temmuz'da yakalanan ve Şırnak'ta 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemede, 'YPG üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklanan Fransız gazeteci Loup

15 Eylül 2017 20:38

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ıın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı\'ndan Irak\'a geçmek isterken 26 Temmuz\'da yakalanan ve Şırnak\'ta 1 Ağustos\'ta çıkarıldığı mahkemede, \'YPG üyesi olduğu\' iddiasıyla tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau, bugün çıkarıldığı ilk duruşmada önce tahliye edildi, sonra da sınır dışı edilmesi kararı verildi.
Kuzey Irak\'a geçmek için 26 Temmuz\'da Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı\'na gelen Fransız gazeteci Loup Bureau, burada polis tarafından gözaltına alınarak Şırnak\'a götürüldü. Şırnak\'ta 1 Ağustos\'ta çıkarıldığı mahkemede \'YPG terör örgütü üyesi\' olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Bugün Şırnak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çıkarılan Loup Bureau için tahliye ve sınır dışı kararı verildi. Şırnak T Tipi Cezaevi\'nde bulunan Bureau\'nun buradan sınır dışı edileceği belirtildi. 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Loup Bureau’nun serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aramıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sekvan KÜDENŞIRNAK DHASilopiHabur Sınır Kapısı IrakTemmuzAğustosLoup BureauKuzey IrakHabur Sınır KapısıFransızBugünAğır Ceza MahkemesiTipi CezaeviBureauCumhurbaşkanı Emmanuel Macron Loup Bureaunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24