Şırnak'ta tutuklu Fransız gazeteci tahliye edildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ıın Silopi İlçesi yakınlarında bulunan Habur Sınır Kapısı\'ndan Irak\'a geçmek isterken 26 Temmuz\'da yakalanan ve Şırnak\'ta 1 Ağustos\'ta çıkarıldığı mahkemede, \'YPG üyesi olduğu\' iddiasıyla tutuklanan Fransız gazeteci Loup Bureau, bugün çıkarıldığı ilk duruşmada önce tahliye edildi, sonra da sınır dışı edilmesi kararı verildi.

Kuzey Irak\'a geçmek için 26 Temmuz\'da Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı\'na gelen Fransız gazeteci Loup Bureau, burada polis tarafından gözaltına alınarak Şırnak\'a götürüldü. Şırnak\'ta 1 Ağustos\'ta çıkarıldığı mahkemede \'YPG terör örgütü üyesi\' olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Bugün Şırnak 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çıkarılan Loup Bureau için tahliye ve sınır dışı kararı verildi. Şırnak T Tipi Cezaevi\'nde bulunan Bureau\'nun buradan sınır dışı edileceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Loup Bureau’nun serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aramıştı.



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