-Şırnak'ta toprak kayması: 1 ölü ŞIRNAK (A.A) - 09.10.2011 - Şırnak'ta meydana gelen toprak kaymasında bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İsa Sürgit (48) ile Cemal Çakar (39) Sanayi mevkinde su kanalı borusu döşedikleri sırada, toprak kayması meydana geldi. Sürgit ve Çakar, vatandaşların müdahalesiyle toprak altından çıkarıldı. Sürgit olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralan Çakar da Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.