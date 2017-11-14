Şırnak'ta toprağa gömülü mühimmat bulundu

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında, çuval içerisinde toprağa gömülü silah ve mühimmat olduğu yönündeki bilgi üzerine bugün söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda, 3 adet RPG-7 anti tank, 1 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, C4 patlayıcı, fünyeler ile radyo alıcı ve telsizler bulundu.

Beytüşşebap ilçesi Güneyyaka köyü kırsalında düzenlenen operasyonla ilgili Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, \"13 Kasım 2017 günü İlimiz Beytüşşebap İlçesi Güneyyaka Köyü kırsalında toprağa gömülü çuval içerisinde silah ve mühimmat olduğu duyumunun alınması üzerine, 14 Kasım 2017 günü bölgede icra edilen operasyon neticesinde; 3 adet RPG-7 Antitank mühimmatı, 1 adet RPG-7 Antipersonel mühimmatı, 120 adet 5.56 mm’lik piyade tüfeği fişeği, 500 gr. C-4 patlayıcı, 14 adet elektirikli fünye, 3 adet radyo alıcısı, 1 adet el telsizi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir\" denildi.



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