-Şırnak'ta terör saldırısı: 2 şehit ANKARA (A.A) - 30.09.2011 - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta dün akşam meydana gelen terör saldırısında 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi Hisarköprü Köyü bölgesinde dün akşam saat 21.05 sıralarında, bölgede görevlendirilen time, bölücü terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı belirtildi. İlk ateş sonucunda 2 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilen açıklamada, müteakiben yapılan takip ve operasyon sonucunda biri bayan olmak üzere 3 örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.