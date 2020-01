Şırnak'ta tam donanımlı paletli ambulanslar kışa hazır

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi\'nde, kış şartlarının en yoğun yaşandığı kentlerden biri olan Şırnak\'ta, Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan tam donanımlı paletli ambulanslar, zorlu kış şartlarında yaşanacak tüm olumsuzluklara karşı, hazır hale getirildi.

Şırnak Sağlık İl Müdürlüğü, kış aylarında hastaya ulaşım sağlanması için 112 Acil Komuta Merkezi\'nde 115 personel, 3\'ü paletli olmak üzere 42 ambulans ve 6 UMKE aracı hazır bekletiliyor. Beyttüşşebap ile Uludere ilçesi\'nde etkili olan kar nedeniyle ulaşım sağlanmadığı durumlarda, paletli ambulansların kullanılacağını anlatan Sağlık İl Müdürü Dr. Nedim Uzun, kış hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, araçların bakım ve onarımlarının tamamlandığını söyledi. Olası her türlü olumsuzluğa karşı hizmet için hazır olduklarını belirten Uzun, şöyle dedi:

\"Şırnak; kış şartlarının yoğun olarak geçtiği bir ilimiz. Bu kış şartlarının en yoğun olarak yaşandığı yerler, kış şartlarını zorluklarının yaşandığı bölgeler özellikle Beytüşşebap, Uludere ve merkeze bağlı köylerimiz. Dolayısıyla kış hazırlıklarımızı il genelinde tamamlamış bulunmaktayız. 115 personel, 42 ambulans, 6 UMKE aracımızla birlikte kışa hazırız. Öncelikli olarak araçlarımızın bakımlarını, zincirlerini, lastiklerini bütün hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız. Şu anda hazırda 3 paletli ambulansımız var. Bu ambulanslarımızdan bir tanesi Beytüşşebap\'ta bir tanesi Uludere\'de ve bir tanesi\'de Şırnak merkezde konuşlandırılmış durumda. Mevcut olası bir durumda Şırnak il genelinde her an hizmete hazır ekiplerimiz, paletli ambulanslarımız, arazili araçlarımız beklemekte. Ayrıcada 4 tane kış şoför ekibi kurmuş bulunmaktayız.\"

Yolların ulaşıma kapalı olması durumunda İl Özel İdaresi ve karayolları yetkilileriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını anlatan Uzun, şöyle dedi:

\"İl Özel İdare ve Karayolları ile birlikte olası mahsur kalma durumunda paletli ambulanslarımız, arazili araçlarımız kullanıma hazırdır. Bunlarla ilgili olarak personel eğitimlerimizi yaptık. Özellikle Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ve valimizin koordinesinde 2 toplantı yaptık. Yapılan toplantılarda kış şartlarında neler yapacağımız ile ilgili Sayın Valimiz ve Genel Müdürümüzün talimatları doğrultusunda personellerimizin eğitmiş bulunmaktayız. Şuanda herhangi bir sıkıntı yok.\"

İhtiyaç duyulması durumunda hava ambulansının çok kısa sürede Şırnak\'a gelebileceğini belirten Uzun, şöyle konuştu:

\"Hava ambulansları merkezden koordine edilmekle birlikte Ankara\'da Şırnak\'a 1-2 saat içerisinde Şırnak\'ta olacaktır. Hava ambulansları taleplerimiz doğrultusunda karşılanmaktadır. O konuda da herhangi bir sıkıntımız yok. Olası bir durumda hava koordinasyonu ile çok yakın irtibat içerisindeyiz.\"

FOTOĞRAFLI