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Ekonomi

Şırnak'ta son 1 ayda 34 bin 903 kişi uçakla yolculuk yaptı

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Şerafettin Elçi Havalimanı'nda, 2018 yılının Şubat ayında, bir önceki yıla göre, yüzde 62'lik artışla 34 bin 903 kişiye hizmet verildi

12 Mart 2018 16:13

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ŞIRNAK Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda, 2018 yılının Şubat ayında, bir önceki yıla göre, yüzde 62\'lik artışla 34 bin 903 kişiye hizmet verildi.
Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü\'nce, 2017 yılının Şubat ayından 2018\'in Şubat ayına kadar olan süreçteki havalimanı yolcu istatistikleri açıklandı. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan \'2018 Yılı Şubat Ayı Havalimanı İstatistikleri\'ne göre, şubat ayında, Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda iç hat yolcu trafiği, bir önceki yılın Şubat ayına göre, yüzde 62\'lik artışla 34 bin 903 oldu. 
Şerafettin Elçi Havalimanı\'na, 2018\'in şubat ayında, iç hattan iniş- kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın ayına göre, yüzde 64\'lük artışla 248 oldu. Bu yılın Şubat ayında Şerafettin Elçi Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 76\'lık artışla 362 ton olarak gerçekleşti.
Bu yılın Ocak- Şubat gerçekleşmelerine göre, Şerafettin Elçi Havalimanı\'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 65\'lik artışla 74 bin 247 yolcu, hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 61\'lik artışla 522\'ye, yük trafiği ise yüzde 62\'lik artışla 730 tona ulaştı.

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