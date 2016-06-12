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Şırnak'ta sayım sırasında ateş alan silah polisi şehit etti

Şehit polis Fatih Erdoğan'ın cenazesi İzmir Kocatepe Camii'nde kılınacak

12 Haziran 2016 00:28

Şırnak’ta depoda sayımı yapılan silahlardan birinin ateş alması sonucu karnından yaralanan polis memuru 31 yaşındaki Fatih Erdoğan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fatih Erdoğan, depoda silah sayımı yapılırken karnından yaralandı. Sayımı yapılan silahlardan birinden çıkan kurşunun isabet ettiği Erdoğan, meslektaşları tarafından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdoğan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Haber, Ankara’daki ailesine sağlık ekipleri eşliğinde polis yetkilileri tarafından verildi. Evli polis memuru Fatih Erdoğan’ın cenazesi, yarın Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Polis Şehitliği’nde defnedilmesi bekleniyor.

 

 

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