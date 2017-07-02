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Şırnak’ta şantiyeye saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda bir kişi de yaralandı

02 Temmuz 2017 22:47

Şırnak-Van karayolunu yapan işçilere saldırı düzenlenmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı (AA) saldırının PKK tarafından gerçekleştirdiğini duyururken, ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu dihaber ise saldırının kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırıda Hasan İke adlı kişi yaşamını yitirirken ismi öğrenilemeyn bir kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı kişi ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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